Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Ford Fiesta zerkratzt + Versicherungskennzeichen von Roller geklaut + Hakenkreuze gesprüht

Dillenburg (ots)

Dillenburg-Niederscheld: Ford Fiesta zerkratzt

Am Montag (04.07.2022) stellte eine 20-Jährige ihren Ford gegen 17:10 Uhr in der Neugasse ab. Als sie rund eine Stunde später, um 18:10 Uhr, zu ihrem blauen Fiesta zurückkehrte bemerkte die junge Frau Kratzer in der linken Fahrzeugseite. Offenbar hatten Unbekannte in der Zeit des Parkens die Fahrertür und die hintere linke Fahrzeugtür mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Schaden wird mit 500 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Aßlar-Werdorf: Versicherungskennzeichen von Roller geklaut

Von einem Keeway-Roller stahlen Unbekannte am Dienstag (05.07.2022) das Versicherungskennzeichen. Zwischen 06:00 Uhr und 6:30 Uhr machten sich die Diebe an dem im Nelkenweg stehenden Roller zu schaffen und stahlen das Kennzeichen. Hinweise, zum Verbleib des Versicherungskennzeichens, 907-JED und den Dieben, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Lahnau-Waldgirmes: Hakenkreuze gesprüht

Die Kriminalpolizei in Wetzlar ermittelt in einem Fall wegen Sachbeschädigung und dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Am Montag (04.07.2022) wurde der Fall zur Anzeige gebracht. Offenbar hatten Unbekannte Hakenkreuze und Schriftzüge an die Außenwand einer Scheune in der Rodheimer Straße angebracht. Die Tat liegt bereits mehrere Wochen zurück, nach derzeitigem Stand irgendwann im Juni. Der Schaden wird mit 50 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise zu den Vandalen geben können, werden gebeten sich mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell