Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Scheibe eines Autos eingeschlagen

Bild-Infos

Download

Frankenthal (Pfalz) (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Tannenstraße die hintere Seitenscheibe auf der Fahrerseite eines geparkten SUV Grand Cherokee eingeschlagen. Das Auto wurde durch die unbekannten Täter weder durchwühlt noch wurde aus dem Innenraum etwas entwendet. Die Schadenshöhe wird auf ca. 700 Euro beziffert. Wer im Zeitraum vom 03.12.2022, 19:00 Uhr - 04.12.2022, 03:25 Uhr in der Tannenstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell