Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung in der Speyerer Innenstadt

Speyer (ots)

Am 03.12.22 gegen 02:00 Uhr kam es in der Innenstadt in Speyer zu einer Körperverletzung. Ein 27-jähriger Mann kam mit einer bisher unbekannten männlichen Person in Streit. Während des Streits stach der unbekannte Täter dem Geschädigten mit einem Stichwerkzeug in den Oberschenkel. Anschließend flüchtete er vom Tatort. Der 27-Jährige kam mit oberflächlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Angaben zum Täter machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

