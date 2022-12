POL-PDLU: Haus verwechselt

Schifferstadt (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrollstelle durch Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt wurden am Donnerstagmorgen am Südbahnhof insgesamt 40 Fahrzeuge kontrolliert. Es wurden hierbei dreizehn Verstöße, darunter neun Gurtverstöße sowie drei Handyverstöße, festgestellt. Das Bußgeld bei Handyverstößen liegt bei 100 Euro plus einen Punkt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen ...

