Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Stand 12:00 Uhr

Aalen (ots)

Neuler-Espachweiler: Brand am Waldrand

Am Samstagnachmittag gegen 14:42 Uhr wurde der Feuerwehr ein Brand mit deutlicher Rauchentwicklung am Waldrand westlich von Espachweiler gemeldet. Dort brannte der Waldboden sowie etwas Unterholz auf ca. 80 Quadratmetern. Die Feuerwehr Ellwangen, die mit 3 Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort kam, konnte den Brand unter Kontrolle bringen und schließlich löschen. Als Ursache kommt eine unachtsam weggeworfene Brandquelle an einem dortigen Wanderweg in Frage. Ein wirtschaftlicher Schaden konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden.

