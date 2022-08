Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Schlägerei bei Stadtfest

Ein fliegender Bierkrug verletzte am Sonntag einen Mann in Erbach.

Ulm (ots)

Kurz vor 19.30 Uhr schlugen ein Unbekannter und ein 40-Jähriger in der Erlenbachstraße aufeinander ein, so die ersten Erkenntnisse der Polizei. Ein 20-Jähriger soll den Streit geschlichtet haben. Dieses Szenario wiederholte sich wohl kurze Zeit später. Wieder schlichtete der 20-Jährige. Der 40-Jährige warf dann wohl einen Krug nach dem Unbekannten und verfehlte ihn. Stattdessen soll das Geschoss den 20-Jährigen am Kopf getroffen haben. Er erlitt Verletzungen. Sanitäter brachten ihn in eine Klinik. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren. Der Unbekannte flüchtete zuvor. Zeugen beschrieben ihn mit etwa 1,90 Meter Körpergröße und europäischem Aussehen. Er trug seine dunklen, kurzen Haare zum Seitenscheitel und ein weißes T-Shirt. Außerdem soll er mit russischem Akzent gesprochen haben.

Den aufgebrachten 40-Jährigen nahm die Polizei mit zum Polizeirevier. Weil er sich nicht beruhigen wollte, musste er die Nacht in einer Zelle verbringen.

Die Polizei ermittelt nun den genauen Hergang der Tat und sucht den oben beschriebenen Unbekannten und Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter 0731/188-3812 zu melden.

Mit ihrer Aktion "Tu was" ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

Jürgen Rampf, Tel. 0731/188-1111

