POL-GÖ: (519/2022) Polizeieinsatz nach Sachbeschädigungen und Böllerwurf in Wohnkomplex im Göttinger Hagenweg

Göttingen (ots) - Gemeinde Staufenberg, Ortsteil Uschlag, Niestetalstraße Nacht zu Dienstag, 29. November 2022 USCHLAG (jk) - Ein unbekanntes, mutmaßliches weißes Fahrzeug hat in der Nacht zu Dienstag (29.11.22) in der Niesetalstraße in Uschlag (Landkreis Göttingen) einen am Fahrbahnrand abgestellten Seat ...

mehr