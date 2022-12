Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (516/2022) Unfallflucht in Uschlag: Am Fahrbahnrand geparkter PKW touchiert und geflüchtet, etwa 3.000 Euro Schaden

Göttingen (ots)

Gemeinde Staufenberg, Ortsteil Uschlag, Niestetalstraße Nacht zu Dienstag, 29. November 2022

USCHLAG (jk) - Ein unbekanntes, mutmaßliches weißes Fahrzeug hat in der Nacht zu Dienstag (29.11.22) in der Niesetalstraße in Uschlag (Landkreis Göttingen) einen am Fahrbahnrand abgestellten Seat touchiert. Bei der Berührung entstand an dem Wagen ein geschätzter Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Von dem Verursacher fehlt jede Spur. Die Polizei Staufenberg ermittelt. Sachdienliche Hinweise bitte an Telefon 05543/30331-0.

