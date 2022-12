Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (514/2022) Zigarettenautomat in der Herzberger Landstraße aufgebrochen - Polizei sucht nach Zeugen

Göttingen (ots)

Göttingen, Herzberger Landstraße, Höhe Bushaltestelle am Albaniplatz

GÖTTINGEN (as) - In Höhe der Bushaltestelle am Albaniplatz haben Unbekannte nach derzeitigen Ermittlungen mutmaßlich Anfang dieser Woche einen Zigarettenautomaten vermutlich mit einem Winkelschleifer oder einem vergleichbaren Werkzeug aufgebrochen und aus dem Inneren Bargeld sowie sämtliche Zigarettenpackungen entwendet.

Der Automat befindet sich in der Herzberger Landstraße in Höhe der Hausnummer 2. Am Mittwochmittag entdeckte eine Passantin den offenstehenden und geplünderten Automaten und alarmierte die Polizei. Von den Tätern fehlt jede Spur. Die Schadenshöhe ist noch offen.

Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell