Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (513/2022) Tat im Oktober in der Johannisstraße - Wichtiger Zeuge im Zusammenhang mit E-Scooter-Diebstahl gesucht

Göttingen (ots)

Göttingen, Johannisstraße

Samstag, 22. Oktober 2022, gegen 10.50 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Im Zusammenhang mit dem Diebstahl eines E-Scooters am 22. Oktober in der Göttinger Innenstadt sind die zuständigen Ermittler auf der Suche nach einem wichtigen Zeugen. Die Tat ereignete sich gegen 10.50 Uhr vor einem "Military-Shop" in der Johannisstraße.

Der unbekannte Passant hat nach derzeitigem Stand beobachtet, wie eine ca. 40 Jahre alte Frau einen vor dem Geschäft abgestellten Scooter weggetragen und sich mit diesem in Richtung Papendiek entfernt hat. Die Beobachtung teilte der Mann sofort dem sich im Geschäft aufhaltenden Besitzer mit. Anschließend entfernte sich der Hinweisgeber, ohne dass seine Personalien notiert werden konnten.

Der für die Ermittlungen wichtige Zeuge wird jetzt gesucht und gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell