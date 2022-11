Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (511/2022) Ermittlungen wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr - Unbekannte werfen Plastikkiste von Brücke auf die Otto-Brenner-Straße, Gegenstand von PKW überrollt, Fahrer unverletzt

Göttingen (ots)

Göttingen, Stadtteil Grone, Otto-Brenner-Straße/Brücke Helvesanger Montag, 28. November 2022, gegen 19.40 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Von der Brücke im Helvesanger haben Unbekannte am Montagabend (28.11.22) gegen 19.40 Uhr eine grüne Plastikkiste auf die darunter verlaufende Otto-Brenner-Straße geworfen. Ein Autofahrer konnte dem gefährlichen Hindernis nicht mehr rechtzeitig ausweichen und überrollte es. Der 39 Jahre alte Göttinger hatte Glück. Er blieb unverletzt. Die Täter flüchteten. Eine nach ihnen eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Nach Angaben des Autofahrers habe er zuvor drei männliche Personen dabei beobachtet, wie sie einen Gegenstand von der Brücke auf die Straße warfen. Die grüne Plastikkiste landet direkt vor dem Wagen des 39-Jährigen. Nachdem sein PKW das Hindernis überrollt hatte, hielt der Göttinger eigenen Schilderungen zufolge an und nahm zu Fuß die Verfolgung der Flüchtenden auf. Er konnte den Männern noch bis in den Siekweg folgen. Als sie in den Fröbelweg abbogen, habe er die Unbekannten aber aus den Augen verloren, so der 39-Jährige.

Die drei Gesuchten sollen insgesamt dunkel gekleidet gewesen sein. Einer von ihnen habe außerdem einen hellen Kapuzenpullover angehabt. Weiteres ist nicht bekannt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 0551/491-2115 entgegengenommen.

