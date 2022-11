Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (508/2022) Unfall auf der Europa-Allee: Auto prallt gegen Straßenlaterne, Fahrer alkoholisiert

Göttingen (ots)

Göttingen, Europa-Allee

Sonntag, 27. November 2022, gegen 01.45 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - In der Göttinger Europa-Allee ist ein alkoholisierter Autofahrer Sonntagnacht (27.11.22) gegen 01.45 Uhr nach rechts von der Straße abgekommen und gegen eine Straßenlaterne geprallt. Der 31 Jahre alte Göttinger blieb unverletzt. An seinem Wagen entstand ein geschätzter Schaden von etwa 8.000 Euro, an der Laterne von rund 800 Euro. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Dem 31-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen wegen Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholbeeinflussung dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell