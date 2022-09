Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte/Oesede: Zeugen nach Katalysatordiebstahl gesucht

Georgsmarienhütte (ots)

Am Freitag kam es zu einem schweren Diebstahl von Pkw-Teilen im Georgsmarienhütter Ortsteil Oesede. Eine 31-Jährige parkte gegen 08:00h morgens ihren VW Golf älteren Baujahres auf dem Parkplatz des Ärztehauses an der "Klöcknerstraße" 6 nahe dem "Oeseder Feld". Als die Frau gegen 17:00h ihr Fahrzeug wieder benutzen wollte, stellte sie ein verändertes Motorengeräusch fest. Eine Nachschau ergab, dass unbekannte Täter, vermutlich unter Zuhilfenahme eines Winkelschleifers, den Katalysator vom Unterboden entfernt hatten. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die zur relevanten Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet haben, telefonisch unter 05401-83160, Kontakt mit der Dienststelle aufzunehmen.

