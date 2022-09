Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fahrzeugbrand auf A 44 sorgte für erhebliche Behinderung und rund 20 Kilometer Stau

Kassel (ots)

Autobahn 44 (Landkreis Kassel): Der Brand eines Kleintransporters samt Anhänger hat am heutigen Mittwochmorgen bei Zierenberg für eine Vollsperrung der A 44 in Richtung Dortmund und erhebliche Verkehrsbehinderungen mit rund 20 Kilometern Stau gesorgt. Wie die Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, war der Kleintransporter mit Anhänger, der mit Papier beladen war, gegen 8 Uhr etwa zwei Kilometer vor der Anschlussstelle Zierenberg in Fahrtrichtung Dortmund in Brand geraten. Der 73 Jahre alte Fahrer aus dem Landkreis Göttingen hatte während der Fahrt den Ausbruch des Feuers im Bereich des Unterbodens seines Fahrzeugs bemerkt und das Fahrzeuggespann daraufhin auf dem Seitenstreifen abgestellt. Er konnte den Wagen unverletzt verlassen. Der Kleintransporter war anschließend vollständig ausgebrannt. Derzeit gehen die eingesetzten Beamten von einem technischen Defekt als Ursache für den Brand aus. Bis etwa 10 Uhr musste die Fahrbahn in Richtung Dortmund wegen des Feuerwehreinsatzes und der Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Anschließend konnte der linke Fahrstreifen wieder freigegeben werden, während die rechte Spur wegen Reinigungsarbeiten noch bis etwa 11 Uhr gesperrt bleiben musste. Der Verkehr staute sich auf Grund der Sperrungen zwischenzeitlich bis zum Autobahndreieck Kassel-Süd sowie über das Autobahnkreuz Kassel-Mitte hinweg bis zur Anschlussstelle Kassel-Waldau auf der A 49.

