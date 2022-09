Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schneller Fahndungserfolg nach versuchtem Raubüberfall auf Einkaufsmarkt in Oberzwehren: Streife nimmt 44-Jährigen fest

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren: Am gestrigen Dienstagabend versuchte ein Mann einen Einkaufsmarkt in der Kronenackerstraße in Kassel zu überfallen und bedrohte eine Kassiererin mit einem Messer. Als ein Kunde den Täter ansprach, ergriff dieser die Flucht. Die nach dem Notruf des Kunden sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte kurze Zeit später zum Erfolg. Eine Streife des Polizeireviers Süd-West konnte einen Tatverdächtigen festnehmen, der auf einem Fahrrad flüchtete. Der bereits bei der Polizei bekannte 44-Jährige aus Kassel befindet sich derzeit noch in Polizeigewahrsam. Aktuell wird geprüft, ob Gründe für eine Untersuchungshaft vorliegen und der Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt werden soll.

Der versuchte Raubüberfall hatte sich gestern, gegen 22 Uhr ereignet. Der Täter, der eine Kapuze aufgezogen hatte und eine Maske trug, hatte zu dieser Zeit den Markt in der Kronenackerstraße betreten und anschließend an der Kasse die Mitarbeiterin mit dem Messer bedroht. Dabei forderte er die Kassiererin zur Herausgabe von Bargeld auf. Als der Kunde, ein 37-Jähriger aus Baunatal, auf das Geschehen aufmerksam wurde, forderte er den Täter auf, den Markt sofort zu verlassen. Der Räuber ließ daraufhin von seinem Vorhaben ab und flüchtete aus dem Markt. Weitere Kunden beobachteten anschließend, wie der Täter mit einem schwarzen Fahrrad flüchtete. Die Fahndung der Polizei führte schließlich zur Festnahme des Tatverdächtigen auf einem Fahrrad in Höhe des Hallenbads Süd. Der 44-Jährige hatte dort noch kurz vor der Festnahme einen Gegenstand über einen Zaun geworfen. An dieser Stelle konnten die Beamten anschließend ein Küchenmesser sicherstellen, bei dem es sich um das Tatmittel handeln könnte.

Die weiteren Ermittlungen zu dem versuchten Raubüberfall werden nun beim Kommissariat 35 der Kasseler Kripo geführt und dauern derzeit an.

