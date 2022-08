POL-KN: (VS-Marbach/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in ein Vereinsheim (04. - 07.08.2022)

VS-Villingen (ots) - Zu einer Sachbeschädigung an einem Auto auf der Straße "Am Niederen Tor" ist es im Zeitraum von Samstag, 23.45 Uhr, bis Sonntag, 3.30 Uhr, gekommen. Ein Unbekannter warf auf Höhe der Hausnummer 1 ein Verkehrsschild um und beschädigt dabei einen daneben geparkte weiße VW Polo. An diesem ...

