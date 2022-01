Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Höhn-Sachbeschädigung an PKW

Höhn (ots)

Am Montag, dem 03.01.2022, im Zeitraum von 20:45 bis 23:15 Uhr, wurden in der Bahnhofstraße in Höhn an einem geparkten Opel Astra drei Reifen zerstochen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Westerburg (02663 98050 o. piwesterburg.wache@polizei.rlp.de) entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell