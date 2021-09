Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Traktor entwendet

Wassenberg (ots)

Nachdem sich unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu einem Privatgrundstück, welches am Wassenberger Ortsrand in Richtung Myhl, liegt, verschafft hatten, stahlen sie aus einem Unterstand einen roten Traktor Same Corsaro mit Heinsberger Kennzeichen (HS-). Die Tatzeit lag bereits zwischen dem 5. September (Sonntag), 14 Uhr, und dem 10. September (Freitag), 10 Uhr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell