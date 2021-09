Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Sexualdelikt gesucht

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Am Montag, 13. September, gegen 21 Uhr, ereignete sich auf der Gladbacher Straße, zwischen den Ortschaften Dremmen und Oberbruch ein sexueller Übergriff. Eine 47-jährige Frau aus Heinsberg, die zu Fuß auf dem dortigen Rad- und Fußweg in Richtung Oberbruch unterwegs war, wurde nach bisherigen Erkenntnissen von einer unbekannten männlichen Person von hinten festgehalten und ins angrenzende Feld verbracht. Der Täter entkleidete sie unter Gewaltanwendung. Aufgrund ihrer heftigen Gegenwehr gelang ihr jedoch die Flucht und sie lief unbekleidet in Richtung Oberbruch. Die Frau gab an, dass der Angreifer zirka 25 Jahre alt war und eine normale Statur hatte. Er trug einen Bart, von beiden Ohrseiten über das Kinn und an den Wangen ausrasiert. Bekleidet war er mit einer dunklen Jeanshose sowie einem hellblauen T-Shirt. Zur Klärung der Tat bittet die Polizei Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die in Zusammenhang stehen könnten oder die Hinweise auf die Identität des Täters geben können, sich zu melden. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell