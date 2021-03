Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Tabakladen - Täter kommen über das Dach - Besitzer von Leiter gesucht

Bild-Infos

Download

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Hattorf-Heinenkamp, Brandgehaege 27.02.2021, 24.00 - 01.03.2021, 07.30 Uhr

Unbekannte sind am Wochenende in die Filiale eines Tabakladens im Industriegebiet Heinenkamp eingebrochen. Der Schaden, den sie dabei anrichteten, dürfte sich nach ersten Feststellungen im fünfstelligen Bereich belaufen.

Eine Angestellte hatte am Montagmorgen den Einbruch bemerkt und sofort die Polizei alarmiert. Nach derzeitigem polizeilichen Ermittlungsstand gelangten die Täter zwischen Samstagabend 24.00 Uhr und Montagmorgen 07.30 Uhr auf das Dach eines Diskounters in der Straße Brandgehaege. Hier zerstörten sie die Dacheindeckung und gelangten so von oben mittels einer selbst gefertigten Leiterkonstruktion in das darunterliegende Tabakgeschäft. Hier entwendeten sie nahezu sämtliche Tabakwaren und verließen anschließend den Ort des Geschehens in unbekannte Richtung. Die Polizei hofft auf Zeugen, die möglicherweise verdächtige Personen im Heinenkamp oder direkt im Bereich des Discounters bemerkt haben.

Interessant für die Ermittler ist ferner die benutzte Leiter. Es handelt sich um eine Aluminium-Teleskopleiter, deren Enden mittels Strick miteinander verbunden worden sind. Die Ermittler fragen, ob und wo diese Leiter möglicherweise entwendet wurde. Möglicherweise wurde diese von umliegender Baustellen im Industriegebiet Heinenkamp entwendet.

Hinweise nimmt das 2. Fachkommissariat der Polizei in der He0linger Straße, Rufnummer 0536174646-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell