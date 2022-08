Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter beschädigt weißen VW Polo auf der Straße "Am Niederen Tor" (06./07.08.2022)

VS-Villingen (ots)

Zu einer Sachbeschädigung an einem Auto auf der Straße "Am Niederen Tor" ist es im Zeitraum von Samstag, 23.45 Uhr, bis Sonntag, 3.30 Uhr, gekommen. Ein Unbekannter warf auf Höhe der Hausnummer 1 ein Verkehrsschild um und beschädigt dabei einen daneben geparkte weiße VW Polo. An diesem entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen, Tel. 07721 601-0, entgegen.

