Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hund entlaufen

Bonndorf (ots)

Am 18.12.2021 gegen 19:00 Uhr meldete ein Zeuge einen freilaufenden, großen Hund in der Ortslage Bonndorf. Leider konnte der Besitzer des Hundes durch die eingesetzten Kräfte nicht ausfindig gemacht werden. Darum wurde der Hund durch die Beamten unter Mithilfe der FFW Wasungen in die Tierauffangstation nach Meiningen verbracht, wo er hoffentlich schnell durch seinen rechtmäßigen Besitzer abgeholt wird.

