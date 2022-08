Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach, Lkr. Rottweil) Außenspiegel eines in der Schramberger Straße geparkten Suzuki Jimny Geländewagens mutwillig beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Schiltach, Lkr. Rottweil (ots)

In den Morgenstunden des Sonntags, etwa im Zeitraum von Mitternacht bis 10.45 Uhr, hat ein Unbekannter in der Schramberger Straße absichtlich den linken Außenspiegel eines geparkten Suzuki Jimny Geländewagens beschädigt. Der Wagen parkte in der angegebenen Zeit auf dem Parkplatz einer Apotheke im Bereich des Anwesens Schramberger Straße 3. Durch die Tat entstand an dem Suzuki Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Schramberg (07422 2701-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell