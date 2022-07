Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Brandmeldeanlage alarmierte Feuerwehr

Dinslaken (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag löste in einem Backbetrieb in der Dinslakener Innenstadt ein Brandmelder aus. Zu diesem Einsatz rückte die Feuerwehr mit Kräften des Löschzuges Stadtmitte und der hauptamtlichen Abteilung aus. Vor Ort wurde der betroffene Bereich kontrolliert und die Ursache konnte schnell erkannt werden. Größere Maßnahmen zur Beseitigung der durch die Anlage erkannten Gefahrenquelle mussten jedoch nicht getroffen werden. So konnten die beteiligten Wehrleute nach kurzer Zeit den Einsatz beenden.

