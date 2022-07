FW Dinslaken: Unwetter über Dinslaken

Dinslaken (ots) - Am frühen Samstagmorgen ist es gegen 2:20Uhr auf der BAB 3 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, in den zwei PKW involviert waren. Eines der beiden Fahrzeuge wurde hierbei so stark beschädigt, dass der schwer verletzte Fahrer nach notärztlicher Versorgung durch die Feuerwehr mit schwerem hydraulischem Rettungsgerät befreit werden musste. Im Anschluss wurde der Mann in ein Duisburger ...

