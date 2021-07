Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Diebstähle aus Pkw, Zeugen gesucht -

Diez (ots)

Bei der Polizeiinspektion Diez wurden bisher vier Pkw-Einbrüche angezeigt, die sich alle in der Nacht zum heutigen Mittwoch (28.07.2021) ereigneten:

1. Schwarzer Pkw Smart mit Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk München (M) in der Straße Wilhelm-von-Nassau-Park

2. Grauer 3er BMW mit Diezer Kennzeichen (DIZ) in der Limburger Straße

3. Roter Peugeot 107 mit Emser Kennzeichen (EMS) im Christiansweg

4. Schwarzer Hyuandai i10 mit Emser Kennzeichen (EMS) in der Ruhstatt

An den geparkten Pkw wurden jeweils eine Scheibe eingeschlagen und persönliche Gegenstände, auch Geldbörsen, entwendet. Lediglich in einem Fall blieb es offensichtlich beim Versuch, da nach derzeitigem Stand nichts aus dem Fahrzeug entwendet wurde. Die Polizei Diez bittet eventuelle Zeugen oder Hinweisgeber dieser Vorfälle, ihre Beobachtungen telefonisch oder auch gerne per E-Mail mitzuteilen.

