POL-PDLU: Einbruch in Einfamilienhaus

Dudenhofen (ots)

Am 02.12.2022 im Zeitraum von 19:50 Uhr bis 21:40 Uhr drang ein bisher unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Wichernstraße in Dudenhofen ein. Durch einen Anwohner konnte ein Glasbruch akustisch wahrgenommen werden. Bei der Nachschau konnte der Nachbar eine Person mit Taschenlampe im Anwesen feststellen. Der Täter flüchtete beim Erblicken aus dem Haus und rannte in Richtung Feld. Trotz schneller und intensiver Fahndung konnte der Täter nicht festgestellt werden. Der Täter erbeutete Münzen und Schmuck in Höhe von mehreren Tausenden Euro.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Angaben zum Täter machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

