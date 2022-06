Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht Zeugen gesucht

Polch (ots)

Am Dienstag, den 21.06.2022, ereignete sich zwischen 07:20 Uhr und 12:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein PKW parkte in einem Seitenparkplatz an der Rudolf-Diesel-Straße in 56751 Polch. Das Fahrzeug des Unfallverursachers rangierte vermutlich auf der Fahrbahn und kollidierte mit dem parkenden PKW. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug von der Unfallstelle ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Anhand der Spurenfeststellung dürfte es sich um ein Fahrzeug mit einer rot-weißen Lackierung handeln. Des Weiteren dürfte es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers um einen LKW handeln.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang oder zu dem unfallbeteiligten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mayen zu melden. (02651/8010)

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell