Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Hotel

Speyer (ots)

Am 03.09.2022 gegen 04:00 Uhr brach ein bisher unbekannter Täter in ein Hotel in der Straße "Im Neudeck" in Speyer ein. Dabei drückte er ein gekipptes Fenster ein und gelangte so in die Räumlichkeiten. Der Täter entwendete Bargeld in Höhe von ca. 700EUR.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell