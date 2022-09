Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Randalierende Person

Speyer (ots)

Am 03.09.2022 gegen 20:00 Uhr wurde der Polizei Speyer ein 37-jähriger Mann gemeldet, welcher in der Bebelstraße in Speyer randalieren würde. An der Örtlichkeit konnte der Mann angetroffen werden. Aufgrund seiner Aggressivität gegenüber den Polizeibeamten musste er vorzeitig gefesselt werden. Bei ihm konnte zu dem ein Einhandmesser aufgefunden werden. Die Person begab sich im Anschluss an den Bahnhof. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

