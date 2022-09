Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bedrohung und Beleidigung von Polizeibeamten

Waldsee (ots)

02.09.2022, 18:00 Uhr

Ein 34jähriger Mann verhielt sich beim Angeln am Bootsanleger in der Rheinauenstraße aggressiv gegenüber anderen Anglern, welche deshalb die Polizei verständigten. Da sich der deutlich alkoholisierte Mann auch im Beisein der Beamten nicht beruhigte und Gegenstände in Richtung anderer Personen warf, wurde er in Gewahrsam genommen. Hierbei bedrohte und beleidigte er die eingesetzten Beamten mit diversen unflätigen Ausdrücken. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren.

