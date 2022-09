Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Frankenthal (ots)

In der Nacht vom 02.09.2022 auf den 03.09.2022 ereignete sich in der Wormser Straße in Frankenthal ein Verkehrsunfall. Zeugen meldeten einen Audi-Fahrer, welcher mit einem am Straßenrand geparkten PKW kollidiert sei. Daraufhin parkte dieser sein Fahrzeug und entfernte sich zu Fuß von der Unfallörtlichkeit. Der 35-jährige Fahrer konnte jedoch im Nahbereich festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,03 Promille. Dem 35-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

