Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall auf Parkplatz-Geschädigter gesucht

Speyer (ots)

Am 03.12.2022 zwischen 14:00 - 14:30 Uhr touchierte eine 72jährige PKW Fahrerin auf dem Parkplatz eines Einkaufsladens in der Schifferstadter Straße in Speyer beim Einparken ein bereits dort abgestelltes Fahrzeug. Da der Halter des parkenden Fahrzeugs nicht vor Ort war, verließ die Verursacherin die Örtlichkeit um den Nutzer des Fahrzeuges in dem angrenzenden Markt ausrufen zu lassen. Als die Verursacherin wieder zu der Örtlichkeit zurückkam, war das beschädigte Fahrzeug nicht mehr vor Ort. Weder Kennzeichen noch Fabrikat des beschädigten Fahrzeuges sind bekannt. Zeugen, die Angaben zu dem beschädigten Fahrzeug machen können bzw. Personen, die sich zum oben genannten Zeitpunkt auf einen Parkplatz in der Schifferstadter Straße aufhielten und an ihrem Fahrzeug einen Schaden feststellen konnten, werden gebeten sich mit der Polizei in Speyer unter der 06232/1370 in Verbindung zu setzen.

