Boltenhagen (ots) - Am Dienstagabend, 20.09.2022, ereignete sich in Boltenhagen ein Brand eines Wohngebäudes bei dem ein Schaden von mehreren Millionen Euro entstanden ist. Gegen 20:20 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über den Wohngebäudebrand in der Strandpromenade in Boltenhagen. 51 Kameraden der FFW Boltenhagen, Klütz, Grevesmühlen und Dassow begannen nach dem Eintreffen umgehend mit der Evakuierung der ...

