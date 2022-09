POL-HRO: Versammlungsgeschehen im Polizeipräsidium Rostock am 19. September 2022

Zarrentin (ots) - Am 18.09.2022 kam es gegen 03:50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Nähe von Zarrentin. Der 35-jährige Fahrer eines PKW Opel befuhr alleine die L 41 aus Zarrentin kommend in Richtung Boissow. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde aufgrund des Aufpralls eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. ...

