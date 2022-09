POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person

Bergrade Dorf (ots) - Am Donnerstag, den 15.09.2022, ereignete sich auf der B321 in der Ortslage Bergrade Dorf in den Abendstunden ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen fuhren zwei männliche Personen, beide im Alter von 26 Jahren, auf einem Krad aus Parchim kommend in Richtung Domsühl. In Höhe des Ortseinganges Bergrade Dorf kam das Krad aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ...

mehr