Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kradfahrer und Sozius bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bergrade Dorf (ots)

Am Donnerstag, den 15.09.2022, ereignete sich auf der B321 in der Ortslage Bergrade Dorf in den Abendstunden ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen fuhren zwei männliche Personen, beide im Alter von 26 Jahren, auf einem Krad aus Parchim kommend in Richtung Domsühl. In Höhe des Ortseinganges Bergrade Dorf kam das Krad aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Schutzplanke. Dabei wurden die beiden Fahrzeugnutzer schwer, beziehungsweise schwerst verletzt. Das Krad schleuderte nach dem Zusammenstoß auf die Fahrbahn zurück und blieb mittig auf der Fahrbahn liegen. Im Rahmen der Rettung und der Unfallaufnahme kamen neben dem Rettungsdienst und einem Rettungshubschrauber, ein Sachverständiger der DEKRA, als auch Beamte der Autobahnpolizei Stolpe zum Einsatz. Die verletzten Personen wurden in das Klinikum nach Schwerin verbracht. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Weitere Ermittlungen zum Unfallgeschehen werden durch die Kriminalpolizei geführt. Tobias Penning, Polizeioberkommissar, AVPR Stolpe

