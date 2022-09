POL-HRO: Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Schwerin - Feuerwehr und Polizei vor Ort

Plau am See (ots) - Am 10.09.2022 ereignete sich gegen 11:10 Uhr auf der Hauptstraße in 19386 Neu Brüz ein tragischer Unfall. Ein Pkw befuhr die L 17 aus Passow kommend in Richtung Diestelow. Als dieser nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte, übersah der Pkwfahrer den ihm entgegenkommenden Kradfahrer und kollidierte mit diesem. Daraufhin stürze der Kradfahrer und verletzte sich schwer. Seinen Verletzungen ...

