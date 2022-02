Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rückwärts eingeparkt

Suhl / Eisfeld (ots)

Am 12.02.2022 um 17:00 Uhr befuhr der 48-jährige Fahrer eines Pkw Ford die Coburger Straße in Eisfeld in Richtung Coburg. Der 31-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes befuhr die Coburger Straße in Richtung Stadtmitte. Auf Höhe der Hausnummer 124 hielt der Fahrer des Ford an und hatte die Absicht, rückwärts in eine am rechten Fahrbahnrand befindliche Parklücke einzufahren. Hierbei übersah er den Mercedesfahrer, der bereits vorwärts, über die Fahrspur des Fordfahrers hinweg, dort eingeparkt hatte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Sachschaden in Höhe von 5000,00 Euro.

