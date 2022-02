Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht am Globus-Baumarkt

Suhl (ots)

Am Samstag in der Zeit von 09:45 Uhr bis 10:00 Uhr hatte ein Fahrzeugführer seinen Pkw Seat auf dem Parkplatz des Globus Baumarktes Am Steinsfelder Wasser in Suhl abgestellt. Als er an sein Fahrzeug zurück kam, stellte er Beschädigungen am Heckbereich fest. Außerdem wurden Fahrzeugteile des Unfallgegners vor Ort aufgefunden, welcher offensichtlich pflichtwidrig die Unfallstelle im Anschluß verließ, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Dem Fahrzeughalter ist ein Schaden von mindestens 2500 Euro entstanden. Zeugen, die Hinweise zum Unfallfahrzeug oder den Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Suhler Polizei unter der Tel. 03681 369-0 zu melden.

