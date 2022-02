Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Münzautomaten aufgebrochen - Zeugen gesucht

Suhl (ots)

In der Nacht vom Donnerstag zum Freitag wurden mehrere Münzautomaten der Waschboxen an der OIL-Tankstelle in der Großen Beerbergstraße in Suhl aufgebrochen, welche bereits geleert waren. Dem Tankstellenbetreiber ist ein Schaden in Höhe von mindesten 300 Euro entstanden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat bzw. den Tätern geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl.

