Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: 2 Verletzte nach Unfall

Rosa - Georgenzell (ots)

Am 11.02.2022 gegen 18:15 Uhr ereignete sich auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Rosa und Georgenzell ein Verkehrsunfall. Hierbei kam ein aus der Ortslage Rosa kommender Fahrzeugführer in einer Rechtskurve aufgrund von Ölrückständen auf der Fahrbahn von dieser nach links auf die Gegenfahrbahn. Der entgegenkommende Pkw-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und es kam zum frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer mussten ins Klinikum verbracht werden, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

