Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach Kollision mit Hauswand von der Unfallstelle geflüchtet

Meiningen (ots)

Am Morgen des 11.02.2022 meldete sich ein Mitarbeiter der Oil-Tankstelle in Meiningen, Leipziger Straße und gab an, dass in der Nacht vom 10.02. auf den 11.02.2022 ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw gegen die Hauswand der Tankstelle gefahren war. Nach dem Unfall verließ er pflichtwidrig die Unfallstelle, ohne die Polizei über den Sachverhalt zu informieren. Durch die Beamten der PI Schmalkalden-Meiningen wurde die Anzeige aufgenommen. Nun hofft man durch die Videoaufnahmen der Tankstelle den Täter feststellen zu können. Sollte es zudem Zeugen geben, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, so werden diese gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

