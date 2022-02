Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrt unter Alkohol

Bad Salzungen (ots)

Am Freitag Abend wurde ein Fahrer eines Pkw Mercedes in der Eisenacher Straße in Bad Salzungen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 0,6 Promille. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde erstattet und die Weiterfahrt untersagt.

