Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schock nach dem Einkauf des Valentinsgeschenkes

Meiningen (ots)

Am Vormittag des 12.02.2022 begab sich ein Mann aus Hildburghausen mit seinem Pedelec nach Meiningen, um dort ein Valentinsgeschenk für seine Liebste zu kaufen. In der Zeit von 10:35 Uhr bis 10:55 Uhr hielt er sich hierfür in der Müller-Drogerie auf. Als er nach erfolgreichem Einkauf zurück zu seinem Zweirad gehen wollte stellte er fest, dass sein verschlossenes Rad nicht mehr da war. Unbekannte Täter müssen dieses in der Zeit, in der er einkaufen war, von der Stelle, wo er das Rad abgestellt hatte, weggetragen haben. Da sich der Diebstahl in einer Zeit ereignete, in der noch reger Passantenverkehr in der Innenstadt von Meiningen herrscht gibt es vermutlich Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Täter geben können. Diese werden gebeten, sich mit der PI Schmalkalden-Meiningen in Verbindung zu setzen.

