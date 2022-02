Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl auf der Baustelle Rodelbahn

Oberhof (ots)

In der Zeit von Donnerstagmittag bis Freitagmorgen wurden aus einem verschlossenen Rohbau am Starthaus der Rodelbahn Oberhof in der Alten Ohrdrufer Straße hochwertige Werkzeuge im Wert von mindestens 3100 Euro entwendet. Unbekannte Täter verschafften sich verbotenerweise Zutritt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Suhler Polizei unter der Tel. Nr. 03681 369-0 zu melden.

