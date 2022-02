Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach berauschter Fahrt von der Unfallstelle geflüchtet

Struth-Helmershof (ots)

Am Samstag, den 12.02.2022 gegen 16:15 Uhr ereignete sich in der Ortslage Struth-Helmershof ein Verkehrsunfall. Hierbei fuhr ein 31-jähriger Mann mit einem nicht zugelassenen Pkw durch die Ortslage Struth-Helmershof und überschlug sich mit dem Pkw. Der Mann verließ dann das Fahrzeug und flüchtete von der Unfallstelle. Durch aufmerksame Zeugen konnte der Fahrer im Anschluss durch die Polizei gestellt werden, nachdem er sich durch ein anderes Fahrzeug in der Nähe der Unfallstelle abholen lies. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von weit über 1,1 Promille. Ebenfalls wurde festgestellt, dass gegen den Fahrer ein Haftbefehl vorlag, so dass er nach erfolgter Blutentnahme gleich in die Gewahrsamszellen der PI Schmalkalden-Meiningen verbracht wurde. Aufgrund des Vorfalls vom Samstag wurden mehrere Strafverfahren gegen den Fahrer sowie gegen den Besitzer des Fahrzeuges eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell