FW Dinslaken: Leistungsnachweis des Kreisfeuerwehrverbandes Wesel in Dinslaken am 11.06.2022

Nach zwei Jahren Pause aufgrund der Corona-Pandemie ist es nun endlich wieder soweit. Die Feuerwehr Dinslaken richtet dieses Jahr den Leistungsnachweis für den Kreisfeuerwehrverband Wesel aus.

Dieser findet am Samstag, 11. Juni, in der Zeit von 8 Uhr bis 16 Uhr auf dem Gelände der Zechenwerkstatt in Lohberg statt.

Am Leistungsnachweis nehmen insgesamt rund 40 Löschgruppen aus dem Kreis Wesel teil. Neben einer praktischen Übung müssen die Teilnehmer*innen auch ihre theoretischen Kenntnisse, ihre sportliche Fitness und die Beherrschung der wichtigsten Knoten in der Feuerwehr unter Beweis stellen.

Also nichts wie hin und die Feuerwehr live erleben.

Für Essen und Trinken ist natürlich reichlich gesorgt.

Noch eine wichtige Information:

Rund um die Zechenwerkstatt kann es an diesem Tag aufgrund von Sperrungen zu Behinderungen für Fußgänger und Radfahrer kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

