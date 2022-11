Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221109.4 Breitenburg: Wasser als Urin verkauft

Breitenburg (ots)

Am Dienstagmorgen hat ein junger Mann versucht, im Rahmen eines Urintests das Ergebnis mit Wasser zu verfälschen. Der Schwindel flog auf und der Betroffene musste sich einer Blutprobenentnahme stellen.

Kurz vor 08.00 Uhr stoppten Beamte zwecks einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Elmshorner Straße in Breitenburg ein Kleinkraftrad. Der Fahrer war sichtlich nervös, einige Anzeichen deuteten auf den vorangegangenen Drogenkonsum hin. Auf Nachfrage räumte der aus dem Itzehoer Umland Stammende ein, zuletzt im Oktober Cannabis konsumiert zu haben. In einen freiwilligen Drogenvortest auf der Dienststelle willigte er ein. Im Rahmen dieser Maßnahme überreichte er den Polizisten anstatt seines Urins einen Becher mit Wasser, was den Einsatzkräften natürlich sofort auffiel. Die Beamten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an und untersagten dem 18-Jährigen die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden.

Merle Neufeld

