Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Duingen -Pkw-Diebstahl

Hildesheim (ots)

Duingen (vos) - In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zwischen 20 Uhr und 07 Uhr in der Nordstraße in Duingen zum Diebstahl eines schwarzen Audi S3, der dort am Straßenrand geparkt war. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der 05181-9116-115 mit der Polizei in Alfeld in Verbindung zu setzen.

